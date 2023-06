Business news: Mongolia, primo ministro Oyun-Erdene a colloquio con Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, ha avuto un colloquio in videoconferenza con l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, col quale ha discusso le potenzialità di investimento e cooperazione nel settore dell'elettromobilità. Lo riferisce una nota del governo della Mongolia, secondo cui il colloquio si è soffermato in particolare su una potenziale joint venture di ricerca, e sull'utilizzo delle terre rare estratte in Mongolia per la produzione di batterie. La Mongolia, che gode di vaste risorse minerarie, ha recentemente avviato la produzione nella miniera di Oyu Tolgoi, che sorge su uno tra i più grandi depositi di oro e rame al mondo, e che dovrebbe arrivare a produrre a pieno regime più di 500mila tonnellate di rame ogni anno. (Cip)