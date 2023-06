Business news: Corea del Sud, revocato dopo 5 anni taglio Iva ad acquisti automobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato che a partire dal mese di luglio verrà revocato il taglio all'imposta sul valore aggiunto (Iva) applicato agli acquisti di veicoli passeggeri, che era in vigore nel Paese da cinque anni. Il governo coreano aveva ridotto l'Iva sull'acquisto di auto dal 5 al 3,5 per cento a luglio 2018, e aveva prorogato la misura negli ultimi anni per sostenere la domanda interna durante la pandemia di Covid-19. (Git)