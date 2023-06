Business news: costruttore statunitense di auto elettriche Lucid pronto a entrare nel mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore statunitense di auto elettriche di lusso Lucid Group si prepara a entrare nel mercato automobilistico cinese. Lo ha annunciato il suo responsabile delle operazioni nel Paese, Zhu Jiang. Lucid venderà auto importante, ma sta anche valutando di avviare la produzione in loco. La scorsa settimana l'azienda statunitense ha annunciato che intende raccogliere 3 miliardi di dollari tramite il collocamento di azioni, che dovrebbero essere acquistate per due terzi dal Fondo d'investimento pubblico dell'Arabia Saudita. (Was)