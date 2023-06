Business news: Cina, immobiliare Dalian presenterà ricorso contro congelamento azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’immobiliare cinese Dalian Wanda presenterà ricorso contro la decisione di un tribunale di Shanghai, che ha disposto il congelamento di 266,2 milioni di dollari di sue azioni. La corte non ha dato spiegazioni per il provvedimento, limitandosi a chiarire che il gruppo non può scambiare o utilizzare in altro modo le azioni della filiale Dalian Wanda Commercial Management Group fino al 4 giugno 2026. Dalian Wanda ha provato a chiarire i motivi del verdetto, spiegando di avere avuto una controversia da 140 milioni di dollari con una anonima società collegata ad un mega progetto nel nord della Cina. Il valore delle azioni congelate supererebbe però di gran lunga tale importo. (Cip)