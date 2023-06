Business news: Zharkeshov (QasazGas), Ipo entro il 2025 per stimolare il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale kazaka QazaqGaz lancerà un'Offerta pubblica iniziale (Ipo) entro il 2025 e per presentarla organizzerà un "roadshow". Lo ha annunciato Sanzar Zharkeshov, presidente del consiglio di amministrazione di QazaqGaz, la compagnia nazionale del gas del Kazakhstan, rispondendo ai giornalisti a margine del Forum internazionale di Astana (Aif), in apertura nella capitale kazaka. "Puntiamo a stimolare il mercato per portare redditività e lo stiamo facendo attraverso una nuova formula che è già stata approvata dal presidente Kassym-Jomart Tokayev", ha detto Zharkeshov, precisando che "le modifiche legislative sono già state implementate un mese fa su disposizione del ministero dell’Energia, ora serve tradurle nelle società degli investitori”. Il dirigente ha sottolineato che fra gli obiettivi della sua compagnia c'è quello di sviluppare "la base delle risorse, rafforzando la sicurezza energetica in termini di approvvigionamento di gas, sistema di trasporto del gas e fornitura di capacità di elaborazione". Sulla data dell'offerta, idealmente il 2025, Zharkeshov ha ammesso che sarà influenzata dal mercato. "L'Ipo dipende dal mercato finanziario", quindi "è necessario farla con il giusto tempismo per implementarla nel modo più efficace possibile". (Res)