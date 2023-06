Business news: Hargitai (Bers), attori interessati al Corridoio di mezzo facciano proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sostiene il progetto di trasporto merci del Corridoio di Mezzo, che prevede di collegare l’Asia all’Europa senza passare dalla Russia, e ha invitato gli attori che sono interessati ad investire nel progetto a manifestare concretamente le loro proposte di azione. Lo ha detto la direttrice regionale per l’Asia centrale della Bers, Zsuzsanna Hargitai, intervenuta al Forum internazionale di Astana (Aif) in un panel volto a fare il punto sullo stato di sviluppo del progetto. “Lo studio sui collegamenti di trasporto sostenibili tra l'Asia centrale e l'Europa è stato completato e le esigenze di investimento quantificate. E’ giunto il momento per le parti interessate di stabilire una piattaforma per ulteriori azioni”, ha detto Hargitai, promettendo sostegno dalla Bers ma osservando che per realizzare il progetto "serve cooperazione internazionale". Nella sua presentazione, la dirigente ha illustrato le tre rotte esistenti attualmente che collegano l’Asia centrale all’Europa e fra le quali si deve scegliere quale implementare. “E’ bene vederle perché questo permette di focalizzare meglio i vantaggi di ognuna. La Bers trova più convincente il corridoio centrale perché coinvolge un maggior numero di Paesi e permette una maggiore interazione regionale”, ha spiegato, osservando che anche dal punto di vista dell’impatto ambientale la rotta sembra preferibile. (Res)