Business news: semiconduttori, Tsmc "positiva" sull'apertura di una fabbrica in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) è "positivo" sulle trattative in corso con il governo della Germania per l'apertura di uno stabilimento a Dresda. Durante un'assemblea degli azionisti della multinazionale, il presidente Mark Liu ha riferito che l'azienda sta dialogando con il governo federale per l'ottenimento dei sussidi necessari all'apertura dello stabilimento, oggetto di trattative tra le parti dal 2021. "Sinora abbiamo sensazioni positive e stiamo colmando alcune lacune nella catena d'approvvigionamento" in Germania, ha detto Liu. L'Unione europea ha approvato lo scorso aprile un piano di sovvenzioni da 43 miliardi di euro (Eu Chips Act) per raddoppiare la capacità di produzione di chip entro il 2030, nel tentativo di recuperare il ritardo con Asia e Stati Uniti. Tsmc è uno dei numerosi produttori di microchip, assieme alle statunitensi Intel e Wolfspeed, che cercano di attingere a finanziamenti governativi per costruire fabbriche in Europa. (Cip)