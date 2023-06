Business news: semiconduttori, accordo da 3 miliardi di dollari Sanan e Stm per nuova joint venture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stmicroelectronics (Stm), il secondo più grande produttore di microchip in Europa per fatturato, e la società cinese Sanan Optoelectronics hanno raggiunto un accordo da 3,2 miliardi di dollari per costituire una joint venture nella municipalità meridionale di Chongqing. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che l'intesa punta a istituire una linea di produzione di fette in carburo di silicio (SiC) da 200 millimetri. Oltre ai finanziamenti di Stmicroelectronics e di Sanan Optoelectronics, la nuova impresa beneficerà del contributo del governo locale. "La Cina sta avanzando rapidamente verso l'elettrificazione del comparto automobilistico e industriale, mercato in cui Stm è già ben consolidata", ha dichiarato il presidente e l'amministratore delegato dell'azienda, Jean-Marc Cherry, secondo cui "creare una fonderia dedicata con un partner locale chiave è il modo più efficiente per soddisfare la crescente domanda dei nostri clienti cinesi". Pechino sta effettuando cospicui investimenti nell'industria dei chip e dei semiconduttori, che gode di particolare importanza nella rivalità strategica con gli Stati Uniti. Lo scorso ottobre, Washington ha annunciato una serie di restrizioni all'esportazione di macchinari utili alla produzione di semiconduttori, iniziativa sottoscritta successivamente anche da Giappone e Paesi Bassi. (Cip)