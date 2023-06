Business news: Vietnam-Italia, tenuto seminario su “Tecnologie e applicazioni del radar ad apertura sintetica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Hanoi ha presentato il seminario scientifico “Tecnologie e applicazioni del radar ad apertura sintetica. Sinergie tra Vietnam e Italia”, tenuto a Casa Italia e in streaming martedì 6 giugno. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. Organizzato in collaborazione con il Centro spaziale nazionale del Vietnam (Vnsc) dell’Accademia di scienze e tecnologia del Vietnam (Vast) e il Distretto tecnologico aerospaziale italiano, il workshop si è inserito nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica Vietnam-Italia e si è svolto nell'ambito del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. L'iniziativa era mirata a stimolare un approfondimento sulle potenziali applicazioni delle tecnologie radar ad apertura sintetica (Sar), con particolare riferimento a campi cruciali come il monitoraggio dei cambiamenti climatici, le risorse idriche e la raccolta dati per l'agricoltura di precisione. L'incontro ha riunito esperti provenienti sia dal Vietnam che dall'Italia, nonché rappresentanti delle aziende aerospaziali italiane (Leonardo, e-Geos, Thales Alenia Space Italia). (Com)