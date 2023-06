Covid: "The Times", inchiesta indica esperimenti a Wuhan su varianti coronavirus prima di scoppio pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di Wuhan era impegnato in esperimenti sempre più rischiosi con forme di coronavirus raccolte nelle grotte dei pipistrelli nel sud della Cina. Inizialmente, il laboratorio aveva reso pubbliche le sue scoperte e sostenuto che i rischi associati erano giustificati perché il lavoro avrebbe potuto consentire e aiutare lo sviluppo di vaccini. Stando all'inchiesta di "The Times", la situazione sarebbe cambiata nel 2016, dopo la scoperta di un nuovo tipo di coronavirus, strettamente correlato al Covid-19, in una miniera a Mojiang, dove delle persone erano morte con sintomi sospetti. Invece di dare l'allarme su scala globale, secondo il quotidiano, le autorità cinesi non segnalarono quanto accaduto, bensì trasportarono i campioni del virus all'istituto di Wuhan e resero segreti gli ulteriori sviluppi delle ricerche. (Rel)