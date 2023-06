Business news: Zharkeshov (QasaqGaz), per Kazakhstan Italia partner chiave con cui collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un “attore chiave” per il settore “oil and gas” in Kazakhstan e un "partner forte", con il quale Astana spera di collaborare. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Sanzar Zharkeshov, presidente del consiglio di amministrazione di QazaqGaz, la compagnia nazionale del gas del Kazakhstan. “Il Kazakhstan è fra le prime 15 destinazioni globali per riserve, l’industria del gas diventerà prioritaria”, ha detto Zharkeshov a margine del Forum internazionale di Astana (Aif). Nato su iniziativa del presidente Kassym-Jomart Tokayev come piattaforma di dialogo per rilanciare il ruolo internazionale del Kazakhstan, il forum Aif mette al centro di questa edizione il tema “Affrontare le sfide attraverso il dialogo: verso la cooperazione, lo sviluppo e il progresso”, declinato nei quattro pilastri di politica estera e sicurezza, sviluppo e sostenibilità, energia e cambiamento climatico, economia e finanza. (Res)