Egitto: Al Sisi, supereremo crisi economica una volta mitigati effetti della guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati ufficiali, il comparto alimentari e bevande ha registrato un incremento del 58,9 per cento su base annua, per effetto dell'aumento dei prezzi del gruppo cereali e pane del 65,2 per cento; carne e del pollame dell'87,9 per cento; pesce e frutti di mare del 82,1 per cento; uova, latticini e formaggi del 67,7 per cento; oli e grassi alimentari del 32,6 per cento; frutta del 15,6 per cento; ortaggi del 26,7 per cento; zucchero del 34,8 per cento. La Banca centrale ha alzato i tassi di interesse di 800 punti base nel corso del 2022, oltre ai 200 punti base dello scorso marzo 2023, nel tentativo di assorbire l'ondata di inflazione. L'Egitto ha inoltre liberalizzato la sua valuta locale, il che ha fatto scendere il prezzo della sterlina egiziana rispetto al dollaro di circa il 25 per cento durante il primo trimestre del 2023 e di circa il 50 per cento dall'inizio della guerra in Ucraina. (Cae)