Argentina: Buenos Aires ribadisce sovranità su Isole Malvine

- L’Argentina ha ribadito oggi la sovranità sull’arcipelago delle Malvine – Falkland per il Regno Unito, con cui sono contese – nel 194mo anniversario della creazione del comando politico e militare delle isole da parte del governo della provincia di Buenos Aires. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri argentino. La nota ricorda i diritti esercitati dal Paese dall’inizio del processo di emancipazione, nel 1810, come erede dei territori spagnoli nell’Atlantico meridionale, e in particolare la “pietra miliare” della promulgazione del Decreto firmato dal governatore della Provincia di Buenos Aires Martin Rodriguez il 10 giugno 1829. Sottolinea anche che l’esercizio dei diritti fu “interrotto da un atto di forza da parte del Regno Unito” il 3 giugno 1833. “Nonostante gli innumerevoli inviti dell’Argentina e l’esortazione delle Nazioni Unite, il Regno Unito si rifiuta sistematicamente di riprendere i negoziati sulla sovranità”, afferma il ministero degli Esteri argentino, che definisce le isole “un territorio colonizzato” e respinge pertanto l’ipotesi di applicare “il diritto all’autodeterminazione. (segue) (Abu)