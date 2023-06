Covid: "The Times", inchiesta indica esperimenti a Wuhan su varianti coronavirus prima di scoppio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni scienziati cinesi a Wuhan avrebbero lavorato con l'apparato militare nazionale nel combinare le varianti più letali di coronavirus poco prima dell'inizio della pandemia di Covid-19. Lo afferma il quotidiano britannico "The Times", pubblicando un'indagine condotta sulla base di comunicazioni intercettate top secret e report scientifici. Secondo gli investigatori di "The Times", gli esperti cinesi avrebbero condotto un progetto segreto con esperimenti pericolosi, che ha causato una fuga di materiale dall'Istituto di virologia di Wuhan e ha dato il via all'epidemia di Covid-19. "The Times" cita inoltre investigatori statunitensi, secondo cui uno dei motivi per cui non ci sarebbero informazioni pubbliche sul lavoro compiuto nei laboratori cinesi è perché sarebbe stato svolto in collaborazione con ricercatori dell'esercito cinese, che lo finanziava e che stava all'epoca perseguendo l'obiettivo di sviluppare armi biologiche. (segue) (Rel)