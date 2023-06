© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, ha partecipato all’inaugurazione dei nuovi uffici di Maire Tecnimont a Mumbai, nello Stato del Maharashtra. Lo riferisce l’ambasciata italiana su Twitter. Il gruppo ingegneristico italiano lavora per “trasformare la ricerca innovativa in progetti industriali concreti per la transizione energetica in India e nel mondo”, si legge nel tweet. (Inn)