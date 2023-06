Business news: Huawei vicina all'uscita da Taiwan, annunciata chiusura di un altro punto vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha annunciato l'imminente chiusura di un punto vendita a Taiwan, mentre il governo locale intensifica i controlli sulla multinazionale per via dei timori correlati alla sicurezza nazionale. Xunwei Technologies, che distribuisce i prodotti Huawei nel mercato taiwanese, ha dichiarato che il punto vendita situato nel Syntrend Creative Park di Taipei chiuderà i battenti il 18 giugno prossimo, riducendo a un unico negozio la presenza della multinazionale sull'isola. Dopo la chiusura, i prodotti e i servizi di riparazione di Huawei saranno ancora disponibili in alcune catene di rivenditori e sulle piattaforme di e-commerce. La presenza di Huawei nel mercato taiwanese ha raggiunto il culmine nel 2019, quando la multinazionale contava 13 tra negozi e centri di assistenza ai clienti. In quello stesso anno, la Commissione nazionale per le comunicazioni (Ncc) taiwanese vietò la vendita di tre smartphone prodotti da Huawei che designavano l'isola come "Taiwan, Cina", sancendo la progressiva riduzione delle operazioni dell'azienda. Negli ultimi anni diversi Paesi, Stati Uniti in testa, hanno vietato l'uso dei prodotti Huawei e delle sue apparecchiature per la rete 5G citando come motivazione il rischio di furti di proprietà intellettuale o di operazioni di spionaggio ordinate dal Partito comunista cinese. (Cip)