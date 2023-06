© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri alla nostra Marina Militare e un grazie doveroso alle donne e agli uomini in divisa che sorvegliano e difendono quotidianamente i nostri mari. La professionalità, il coraggio e la dedizione con cui servite da 162 anni il Paese sono un vanto per ogni italiano". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata della Marina militare. (Rin)