Berlusconi: secondo giorno di ricovero per l’ex premier con le visite dei familiari

21 luglio 2021

- Dopo una notte trascorsa tranquilla è iniziato il secondo giorno di ricovero nel reparto Q1 dell’ospedale San Raffaele del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il ricovero, avvenuto ieri pomeriggio, si è reso necessario per controlli, già previsti, a seguito del precedente ricovero, avvenuto il 5 aprile e durato 45 giorni, a causa di una complicanza polmonare dovuta a una leucemia mielomonociclica. Il bollettino diffuso ieri dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri che hanno in cura il Cavaliere, aveva sottolineato che “l’anticipazione di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”. Il presidente ha ricevuto oggi le visite del fratello Paolo e della figlia Marina che si sono trattenuti oltre un’ora: arrivati alle 15 se ne sono andato dopo le 16 lasciando con le loro auto il nosocomio dall’ingresso carrabile di via Olgettina 60 senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti in attesa. Messaggi d’affetto e di sostegno sono venuti oggi dal coordinamento provinciale di Varese di Forza Italia che, in apertura dei lavori che hanno portato alla nomina di Pietro Zappamiglio a coordinatore provinciale, ha rivolto un caloroso applauso al leader del partito azzurro. Un applauso è stato rivolto anche dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento d’apertura dell’assemblea nazionale in corso a Napoli: un applauso, ha detto Renzi “per un uomo che sta combattendo con una grinta, tenacia e forza che molti di noi avversari politici ammiriamo stupiti e commossi e” rivolgiamo “dunque un grande abbraccio di guarigione a Silvio Berlusconi". (Rem)