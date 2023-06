Egitto: Al Sisi, supereremo crisi economica una volta mitigati effetti della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto supererà la crisi economica, ma stiamo ancora cercando di mitigare gli effetti della guerra russo-ucraina sul nostro Paese. L’ha dichiarato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, citato dall’emittente televisiva statale "Extra News". “La crisi russo-ucraina ha avuto forti ripercussioni sull'economia globale e sull’Egitto”, ha detto Al Sisi, sottolineando che “ha avuto un grande impatto sui prezzi e sulle catene di approvvigionamento”. Il leader egiziano si è anche espresso sulla crisi in Sudan, sottolineando la posizione dell'Egitto di “non ingerenza negli affari degli Stati” e la speranza del raggiungimento "di una certa stabilità e il ripristino della sicurezza”. Oggi, l’agenzia per le statistiche egiziana Capmas ha riferito che il tasso d'inflazione in Egitto ha raggiunto il 33,7 per cento nel mese di maggio 2023, in forte aumento rispetto al 15,3 per cento dello stesso mese dell'anno precedente. Inoltre, l'inflazione annua nelle aree urbane del Paese è salita a maggio rispetto al 30,6 per cento di aprile, raggiungendo nuovamente il 32,7 per cento di marzo. (segue) (Cae)