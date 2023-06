Usa: morto in carcere Ted Kaczynski, il killer “Unabomber” aveva 81 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Theodore Kaczynski, il criminale e terrorista statunitense noto con il soprannome “Unabomber”, è morto oggi nel carcere federale di Butner, nella Carolina del Nord. La notizia è stata confermata dal portavoce dell’Amministrazione federale delle carceri (Bop), Carl Bailey, secondo il quale il detenuto sarebbe stato trovato privo di conoscenza questa mattina all’interno della sua cella. Kaczynski, 81 anni, è stato arrestato nel 1996 e condannato all’ergastolo due anni dopo per aver inviato pacchi postali esplosivi durante un periodo di quasi 18 anni, uccidendo tre persone e ferendone altre 23. Il primo ordigno esplosivo è stato inviato nel maggio del 1978 al professor Buckley Crist della Northwestern University di Chicago, in Illinois, la città natale del serial killer. Ex accademico e professore di matematica, Kaczynski ha inviato nel 1995 un manifesto di 35 mila parole alla stampa e ad altre persone, intitolato “La società industriale e il suo futuro”, dove giustificó le sue azioni come tentativi di combattere quelli che secondo lui erano i pericoli del progresso tecnologico. (Was)