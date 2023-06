Business news: inviato cinese all'Omc, da Bruxelles misure commerciali "discriminatorie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure intraprese dall'Unione europea per arginare i rischi nel commercio con la Cina sono "discriminatorie" e avranno gravi ripercussioni sugli scambi globali. Lo ha dichiarato l'inviato cinese all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), durante una riunione tenuta dall'organismo a Ginevra. Stando a quanto riferito dal quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", Li ha puntato l'indice soprattutto sulle normative relative ai sussidi esteri, sul controllo degli investimenti e su una legge sui minerali, provvedimenti definiti "ingiustificati e discriminatori". Nessuna di queste iniziative menziona direttamente la Cina, ma tutte sono state elaborate per rispondere alle pratiche commerciali di Pechino che sfuggono al controllo dell'Omc, hanno ammesso alcuni funzionari europei in condizioni d'anonimato. Oltre alle iniziative già delineate, Bruxelles si sta preparando a proporre una nuova strategia di sicurezza economica entro la fine del mese, che raccomanderà di limitare alcuni investimenti europei in settori sensibili come l'intelligenza artificiale, i semiconduttori e l'informatica quantistica. (Cip)