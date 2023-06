Rai: Sergio, mai fatto epurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'epurazione non l'ho mai applicata. Io ho sempre pensato che si dovesse magari cambiare, circolare, aggiungere ma mai epurare". Lo ha detto Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, intervenuto al Festival dell’Innovazione promossa oggi a Venezia da “Il Foglio”. "Fabio Fazio se n'è andato un giorno prima che io entrassi come Ad. Ho confermato la Annunziata, Gramellini, Report, tutti i programmi definiti 'ideologici' all'interno della Rai. Francamente parlare di epurazione a me sembra sembra impossibile", ha sottolineato. (Rin)