- "Gli uomini e le donne della Marina Militare scelgono di allontanarsi da casa e dalla propria famiglia per settimane pur di difendere la Nazione e la bandiera italiana. Onore a loro, grazie per la passione e il sacrificio che dedicate alla Patria". Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanché, in occasione della Giornata della Marina. (Rin)