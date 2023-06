Mafia: De corato (Fd'I), solidarietà ad Antoci, non resterà solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza all'ex presidente del parco delle Nebrodi, Giuseppe Antoci, che, insieme con la sua scorta, ha subito oggi una gravissima intimidazione e che con il suo coraggio ha consentito di smantellare un sistema criminale". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Antimafia, Riccardo De Corato. "Di persone del suo valore ha bisogno l'Italia. Per parte nostra possiamo e dobbiamo garantire ad Antoci che non resterà mai solo e, più in generale, il massimo impegno delle istituzioni per continuare con sempre maggiore vigore la lotta alla mafia e a tutta la criminalità organizzata", ha concluso. (Rin)