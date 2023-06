Usa: funzionario a “Politico”, Cina ha usato base di spionaggio a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario dell’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden ha sostenuto oggi che la Cina ha spiato gli Stati Uniti da una base situata a Cuba e ha precisato che la presidenza Biden ha “ereditato” il problema dalla gestione precedente. Il funzionario ha parlato di una struttura cinese già stabilita nell’isola; non è entrato nei dettagli, invece, sulle attività svolte e con quali risultati. Lo rivela la testata “Politico”, rivelazioni che si aggiungono a quelle del “Wall Street Journal”. “Quando questa amministrazione si è insediata nel gennaio 2021, siamo stati informati di una serie di sforzi sensibili della Repubblica popolare cinese in tutto il mondo per espandere la propria logistica, le basi e le infrastrutture di raccolta all’estero” e “in effetti, nel 2019 la Repubblica popolare cinese ha condotto un aggiornamento delle sue strutture di raccolta di informazioni a Cuba. Questo è ben documentato nei registri dell’intelligence”, ha dichiarato il funzionario, al quale è stato garantito l’anonimato. Secondo la fonte, Biden ha ordinato di affrontare la questione e ciò è stato fatto “in pochi mesi” attraverso “sforzi diplomatici”. “La Repubblica popolare cinese continuerà a cercare di rafforzare la sua presenza a Cuba e continueremo a lavorare per interromperla”, ha aggiunto. (segue) (Was)