Usa: funzionario a “Politico”, Cina ha usato base di spionaggio a Cuba (4)

- Ieri ha replicato anche il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, che ha respinto le accuse a carico di Pechino e accusato a sua volta gli Stati Uniti di essere "campioni globali della pirateria informatica e una superpotenza della sorveglianza". "Washington è esperta nell'inseguire ombre”, ha aggiunto il portavoce. "Gli Stati Uniti hanno lungamente occupato la baia di Guantanamo per attività segrete e imposto un embargo durato oltre 60 anni. Devono riflettere sulle loro azioni, smettere di interferire negli affari dell'isola con il pretesto della libertà" e agire in modo da favorire la ripartenza delle relazioni con Cuba, ha concluso Wang. (Was)