Bulgaria: manifestazione opposizione a Sofia chiede dimissioni governo Denkov

- I sostenitori del partito di estrema destra bulgaro Vazrazhdane (Rinascita) e del gruppo extraparlamentare Coalizione di sinistra hanno organizzato oggi una protesta nel centro di Sofia per sollecitare le dimissioni del governo appena eletto, guidato da Nikolaj Denkov. I manifestanti hanno inoltre chiesto nuove elezioni anticipate, come riferiscono i media bulgari. Il leader di Vazrazhdane, Kostadin Kostadinov ha detto che il gabinetto Denkov è collegato alle ambasciate straniere. I manifestanti si sono inizialmente radunati davanti all'edificio del Parlamento e lì hanno bloccato il traffico automobilistico. Sono state raccolte firme per petizioni su un referendum sul divieto di “educazione di genere” e per un referendum “per la pace e la sovranità”. (Seb)