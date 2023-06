Rai: Sergio, abolizione canone? Da Mef nessuna comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stato nominato da un azionista che fa parte del partito di Salvini, che è il ministro dell’Economia. Non mi ha mai detto che avrei dovuto rinunciare al canone, non ho una formale lettera da parte del Mef. Se il problema si porrà lo valuteremo e ragioneremo”. Lo ha detto Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, intervenuto al Festival dell’Innovazione promossa oggi a Venezia da “Il Foglio” parlando di abolizione del canone Rai. “Io credo sia indispensabile se facciamo un buon servizio pubblico e aprendoci a tutte le culture senza alcuna censura. Perché fino all'altro ieri non era proprio così, c'era un’unica visione del Paese che rimane ma dobbiamo raccontare tutto il Paese”, ha aggiunto. “Penso che il canone debba rimanere” ha concluso Sergio ricordando che i cittadini pagano 90 euro ma solo “75 arrivano alla Rai, gli altri 15 li tiene lo Stato”.(Rin)