Diritti: Ronzulli (FI), veri intolleranti sono in piazza oggi

- "A sentire gli slogan e le dichiarazioni che arrivano dal gay pride, emerge chiaramente come i veri intolleranti siano quanti oggi in piazza attaccano il governo e la maggioranza solo per il fatto di pensarla in modo diverso non sul rispetto che debba essere sempre garantito alla comunità Lgbtq, sul quale siamo tutti d'accordo, ma sull'utero in affitto, una pratica che consideriamo aberrante". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, che aggiunge: "Le parole più usate contro il centrodestra sono 'parafascisti' e 'squadristi'. Per rispondere a queste accuse farneticanti, è sufficiente citare le dichiarazioni rilasciate oggi al Foglio dall'ex ministro per le Pari opportunità, Anna Finocchiaro, che certo non può essere definita una pericolosa nostalgica del ventennio fascista: 'Non tutti i desideri sono un diritto. La mia ostilità si fonda sul fatto che spesso la gestazione per altri è finalizzata alla produzione di corpi destinati allo scambio commerciale'. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro". (segue) (Rin)