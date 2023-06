Diritti: Ronzulli (FI), veri intolleranti sono in piazza oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ronzulli prosegue: "Non è in discussione il diritto della comunità Lgbtq a non essere vittima di discriminazioni e violenze - spiega - perché l'omotransfobia è stata sempre e comunque condannata da tutti, a partire da Forza Italia. E' in discussione il fatto che si pretenda di rivendicare il diritto alla genitorialità, spacciando per legittime pratiche che in Italia sono vietate dalla legge e che noi vogliamo trasformare in reato universale, cioè perseguibile anche all'estero, per evitare che si aggirino le norme nazionali. E' in discussione la posizione, purtroppo tenuta anche dal sindaco di Roma, Gualtieri, sulla trascrizione delle adozione dei figli di coppie omosessuali, contrariamente a quanto stabilito dalla legge. Su questo noi non cederemo", conclude la presidente dei senatori di FI. (Rin)