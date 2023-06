Diritti: arriva al Colosseo il Pride di Roma, un milione secondo gli organizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo del Roma Pride è arrivato al Colosseo. Una schiera di palloncini colorati sta salutando via San Giovanni in Laterano, nota come Gay street della Capitale. Sul carro di testa la musica risuona mentre le Drag queen cantano e le bandiere arcobaleno sventolano insieme a quelle del Circolo Mario Mieli. "Siamo un milione", hanno detto gli organizzatori dal carro che apre il Roma Pride. "Mai vista tanta gente", hanno aggiunto. (Rer)