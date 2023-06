G20: da domani a Varanasi riunione ministeriale sullo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, presiederà la riunione dei ministri dello Sviluppo del G20, che si terrà da domani al 13 giugno a Varanasi, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Il primo ministro, Narendra Modi, terrà un discorso in videoconferenza all’inizio dell’incontro. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri dell’India, quest’anno presidente di turno del Gruppo. La riunione, sottolinea la nota, cade in un momento di impegnative sfide per lo sviluppo, aggravate dal rallentamento economico, dalla crisi del debito, dall’impatto dei cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla perdita di biodiversità, dalla crescente povertà e disuguaglianza, dall’insicurezza alimentare ed energetica, dal costo della vita, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento globale e da conflitti e tensioni geopolitiche. La riunione ministeriale, alla quale sono attesi 200 delegati, si propone come un’opportunità per concordare azioni per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e promuovere sinergie. Sono previste due sessioni principali: una sul multilateralismo e l’altra sullo sviluppo verde. Inoltre, sono stati organizzati programmi culturali, mostre ed escursioni. L’incontro è stato preceduto, a gennaio, dal vertice “La voce del Sud globale”, e da quattro riunioni del gruppo di lavoro sullo sviluppo, l’ultima delle quali si è chiusa ieri a Nuova Delhi. (segue) (Inn)