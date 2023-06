© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ogni anno "ho partecipato con gioia e convinzione al Pride, che questo pomeriggio si è tenuto a Roma. Un milione di persone secondo gli organizzatori, in ogni caso un oceano in movimento per i diritti di tutte e tutti. Contro ogni discriminazione, per la libertà di vivere il proprio amore e costruirsi una famiglia". Così in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato di Socialisti e democratici (Sd). (Com)