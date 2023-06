Diritti: Ferrara (M5s), al Roma Pride celebriamo dignità, libertà, orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi dice che il Roma Pride "è volto a promuovere comportamenti illegali, rispondo così: 'Se baciare un uomo dovesse significare andare all'inferno, io ci vado. Così potrò vantarmi, tra le fiamme e i dannati, di aver contribuito a riportare il mondo sulla giusta strada'. Una luce nel momento più buio. Questa destra ha invece oltrepassato la soglia, ha superato la linea invalicabile. Il Pride non c'entra niente con la gestazione per altri, peraltro utilizzata in maniera schiacciante dagli eterosessuali. Qui oggi celebriamo la dignità, la libertà e l'orgoglio di essere tutti uguali". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara. (Com)