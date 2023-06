© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tutti d'accordo che il congresso debba essere dal basso, dobbiamo evitare pacchetti di tessere ma ci deve essere un momento democratico. Non so se vale la pena fare che il voto degli iscritti vale doppio, ma dall'altra parte dico anche che non ha senso che i non iscritti eleggano il segretario". Lo ha detto leader di Italia viva, Matteo Renzi, all'assemblea del partito in corso a Napoli. (Rin)