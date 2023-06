Difesa: Perego su 162 anni di Marina Militare, una forza armata versatile e multidominio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Ieri in occasione del 162mo anniversario della Giornata della Marina, nelle acque antistanti la passeggiata Morin a la Spezia erano schierate la nave scuola Vespucci, la portaelicotteri Garibaldi, il pattugliatore di nuova generazione Thaon di Revel, la fregata Alpino, il sommergibile Scirè e nave Italia, si sono visti i velivoli dell'Aviazione Navale in due attività dimostrative con gli Incursori del Comsubin e la Brigata Marina San Marco. Lo riferisce un comunicato. "La Nostra Marina Militare", ha affermato il sottosegretario Matteo Perego di Cremnago al termine della giornata di festa, "è la forza armata più versatile, opera in ogni dominio cercando di acquisire la sovranità tecnologica in quelli più persuasivi, quello underwater e quello cyber che possono anche intrecciarsi in minacce sotto il livello del mare che possono attaccare i nostri collegamenti vitali e i rifornimenti energetici". "Sono uomini e donne speciali", ha continuato Perego, "perché sono spesso lontani dai loro affetti e operano senza soluzione di continuità sette giorni su sette, 365 giorni l'anno, per la sicurezza e difesa del nostro Paese. L'intervento di ieri sera a largo di Napoli ne è la prova, minimo preavviso massimo risultato con professionisti addestrati che possono essere ovunque in ogni momento. La Marina Militare in piena sinergia interforze con le altre forze armate sottolinea con il suo operato quanto è importante investire in difesa e sicurezza soprattutto nel dominio marittimo che interseca i flussi migratori, la sicurezza dei mari e sfruttamento delle risorse minerarie e la tutela dell'ambiente". "Sul solco dell'impresa di Premuda" ha poi concluso il sottosegretario "e di innumerevoli missioni portate a termine negli anni, la "grande silenziosa", così veniva chiamata, continua a lavorare in silenzio per il bene del Paese. A tutti i marinai, in servizio e non, alle loro famiglie, al capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino, nel loro giorno di festa porgo i miei migliori auguri con l'immenso orgoglio di essere parte del loro equipaggio". (Com)