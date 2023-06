Diritti: partito da piazza della Repubblica il corteo del Roma Pride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È partito da piazza dell Repubblica il corteo del Roma Pride. In testa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tiene in mano un lungo striscione colorato con la scritta "Queeresistenza". Insieme a lui la coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale, Marilena Grassadonia e il portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino. Numerose le presenze istituzionali che partecipano alla manifestazione. Tra queste il deputato ed ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, e diversi presidenti dei Municipi di Roma. Tra i presenti anche Nichi Vendola ed Eva Grimaldi. Il corteo percorrerà viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell' Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per concludersi a piazza Madonna di Loreto. (Rer)