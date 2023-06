Grecia: Tsipras accusa Mitsotakis di "agenda sanitaria nascosta" favorevole a interessi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Nuova democrazia e il suo leader Kyriakos Mitsotakis hanno "un'agenda sanitaria nascosta" per la Grecia. Lo ha detto l'ex premier ellenico Alexis Tsipras, alla guida di Syriza-Ps, nel corso di un comizio elettorale, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". Tsipras ha accusato Mitsotakis di un "piano di saccheggio e scioglimento del Sistema sanitario nazionale per creare spazio per interessi e fondi privati”. (Gra)