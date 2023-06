Pakistan: bilancio, mantenute misure manovra extra e aggiunte nuove entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha presentato una proposta di bilancio che mantiene tutte le tasse introdotte col “mini-bilancio” di febbraio e prevede nuove voci di entrate per 223 miliardi di rupie. La manovra per l’anno fiscale 2023-24, che inizierà a luglio, illustrata ieri all’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, dal ministro delle Finanze, Ishaq Dar, si base su una previsione di crescita del 3,5 per cento, vale complessivamente 14.500 miliardi di rupie e punta su entrate tributarie per 9.000 miliardi di rupie, con introiti aggiuntivi per oltre 500 miliardi di rupie. Tra le misure previste c’è l’aumento dell’imposta generale sulle vendite dal 17 al 18 per cento, che arriva al 25 per cento sulle importazioni di alcuni articoli di lusso. (segue) (Inn)