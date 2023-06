Pakistan: bilancio, mantenute misure manovra extra e aggiunte nuove entrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali voci di spesa, 1.804 miliardi di rupie sono destinati alla difesa, 1.150 miliardi allo sviluppo del settore pubblico, 157,50 miliardi alle autostrade, cui si aggiungono 33 miliardi per le ferrovie, 135 miliardi all’istruzione superiore, 107 miliardi alle risorse idriche, 54,55 miliardi all’energia, più 26,1 miliardi per il nucleare e 30 miliardi per progetti di energia solare nell’agricoltura. I sussidi ammontano a 1.074 miliardi di rupie, il 2,6 per cento in meno rispetto allo stanziamento dello scorso anno. Quelli per il petrolio e il gas sono stati ridotti del 47,4 per cento a 53,6 miliardi di rupie; quelli dell’intero settore energetico sono stati ridotti del 14,5 per cento, a 579 miliardi di rupie. Sono previsti aumenti del 30-35 per cento degli stipendi dei dipendenti pubblici e del 17,5 per cento delle pensioni. (segue) (Inn)