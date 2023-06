Pakistan: bilancio, mantenute misure manovra extra e aggiunte nuove entrate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le condizioni dell’Fmi c’è un aumento delle entrate fiscali di 170 miliardi di rupie. Con il “mini bilancio” di febbraio, ovvero la manovra extra, sono state approvate misure per circa 55 miliardi di rupie, in aggiunta a precedenti provvedimenti ministeriali. In quell’anticipo di bilancio sono stati inseriti l’aumento dell’Iva dal 17 al 18 per cento, al 25 per cento per 33 articoli di lusso; un’accisa del 20 per cento sui biglietti aerei di prima classe o di “business”; l’aumento dell’accisa sulle sigarette, sulle bevande gassate e zuccherate e sul cemento; una ritenuta alla fonte sugli affitti di sale per ricevimenti; l’ampliamento del programma di protezione sociale Benazir Income Support Program (Bisp). (Inn)