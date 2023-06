Cina: Volkswagen prosegue costruzione di nuovo hub per NEV nell'Anhui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volkswagen sta procedendo a piena velocità con la sua strategia di localizzazione per il mercato cinese.Volkswagen Anhui è la prima joint venture a partecipazione maggioritaria di Volkswagen Group per veicoli completamente elettrici in Cina. Secondo Erwin Gabardi, AD dell'azienda, si tratta di un pilastro fondamentale per la spinta alla mobilità elettrica e la strategia di decarbonizzazione del gruppo in Cina e a livello globale. (Xin)