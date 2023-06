Diritti: Gualtieri al Roma Pride, trascrizione figli coppie omogenitoriali è legittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- In merito al riconoscimento dei figli nati da coppie omogenitoriali il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della partecipazione al Roma Pride ha spiegato: "Le trascrizioni degli atti all'estero sono legittime e doverose, altrimenti sarebbe una discriminazione. Non si capisce perché si possa trascrivere un certificato di una coppia eterosessuale e non di una coppia omosessuale". Se, in merito a questo, qualcuno ha chiesto l'intervento del Prefetto "sbagliano - ha concluso Gualtieri - le trascrizioni si fanno in tantissime città d'Italia. È una cosa normalissima". (Rer)