Diritti: Schlein al Roma Pride, Pd c'è, chi governa Paese ha affossato legge Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "sono qua perché è importante e perché il Partito democratico sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq" e per ricordare "che coloro che oggi governano l'Italia sono gli stessi che hanno affossato con un applauso, difficile da dimenticare, una legge di civiltà come la legge Zan". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della manifestazione Roma Pride. "È importante esserci per la tutela del matrimonio egualitario, delle adozioni e per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali - ha aggiunto -. Siamo qui perché è importante e giusto. Ed è invece sbagliato - ha sottolineato - che non ci sia la Regione Lazio. Ci siamo con i nostri corpi e siamo qui in mezzo alle associazioni a supportare il Pride, come siamo a supporto e abbiamo aderito come Pd a tutta l'onda Pride. Non dimentichiamo - ha aggiunto - che coloro che oggi governano l'Italia sono gli stessi che hanno affossato con un applauso, difficile da dimenticare, una legge di civiltà come la legge Zan. Una legge - ha concluso - che c'è in tutto il resto d'Europa, contro l'odio e le discriminazioni anche sull'orientamento sessuale". (Rer)