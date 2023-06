Spagna: Iglesias (Podemos), veto di Sumar a Montero sta colpendo figura cruciale della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario generale di Unidas Podemos, Pablo Igleasias, ha esortato la leader di Sumar, Yolanda Diaz, a rettificare il veto alla candidatura di Irene Montero perché "sta deludendo troppe persone", e "colpendo una figura cruciale della sinistra e del femminismo". "È possibile che Díaz non sia ancora consapevole dell'errore politico che sta commettendo. C'è ancora tempo per rimediare e so che anche persone del suo stesso entourage che non sono affatto simpatizzanti di Podemos stanno cercando di avvertirla che sta compromettendo i suoi stessi obiettivi politici", ha spiegato l'ex vicepresidente del governo di Pedro Sanchez. Per Iglesias, è necessario che la ministra del Lavoro "ascolti coloro che le dicono che sta deludendo troppe persone in cambio del buon trattamento che continua a ricevere dai media". (Spm)