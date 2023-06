Lazio: Tiero (Fd'I), bene 66 milioni da Regione Lazio per autostrada Roma-Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la delibera di giunta della Regione Lazio che stanzia oltre 66 milioni di euro per la messa in opera e definizione dell'autostrada Roma-Latina "faccio un ringraziamento particolare all'assessore Giancarlo Righini, che ha portato avanti la variazione di bilancio su proposta dell'assessore competente Manuela Rinaldi. Si tratta di un provvedimento approvato attraverso una variazione di bilancio per il triennio 2023-2025". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, Enrico Tiero di Fratelli d'Italia. "Grazie al presidente Rocca, la realizzazione di questa infrastruttura è più vicina. L'obiettivo adesso è sbloccare i cantieri e tagliare la burocrazia, a servizio delle collettività locali. Si tratta di una grande opera non più rinviabile e di vitale importanza per le comunità che mi onoro di rappresentare - aggiunge -. L'attuale strada statale Pontina non è più adeguata a sostenere il carico di traffico a cui è sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza". (segue) (Rer)