Lazio: Tiero (Fd'I), bene 66 milioni da Regione Lazio per autostrada Roma-Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritardo accumulato tra corsi e ricorsi, polemiche a volte strumentali - prosegue Tiero -, si è tradotto in una ferita aperta nel tessuto imprenditoriale di una Regione, come il Lazio, e di una provincia, come quella di Latina, rimasta ai margini delle grandi reti autostradali. Dunque, è l'ora di passare dalle parole ai fatti. Numerose aziende e centinaia di migliaia di cittadini meritano risposte risolutive ed immediate". (Rer)