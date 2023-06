© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sarà un altro vile atto intimidatorio a fermare l'impegno di Giuseppe Antoci contro le mafie e i loro interessi. Facciamo fronte comune attorno a chi non abbassa mai la testa, a chi non rinuncia a proteggere ogni giorno la cultura della legalità. Forza Giuseppe!". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. (Rin)