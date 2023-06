Giustizia: Ronzulli (FI), accordo di maggioranza su abuso ufficio passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo della maggioranza sul drastico intervento sull'abuso d'ufficio, che sarà portata in uno dei prossimi Consigli dei ministri come annunciato oggi dal ministro Nordio, "è un passo importante verso quella civiltà giuridica che restituirà serenità e, quindi efficacia, all'attività degli enti locali". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Dal '92, le procedure amministrative e il lavoro dei sindaci sono stati penalizzati e frenati dalla 'paura di firma', che troppo spesso ha portato a inchieste, processi, quasi sempre finiti nel nulla, a distruzione di carriere politiche. Ed è ancora più grave - prosegue - che questo reato così indefinito, avesse per anni spaventato imprenditori italiani e stranieri, che hanno preferito non rischiare di investire su progetti a rischio d'indagine, con le conseguenti gravi ripercussioni economiche a danno del nostro Paese". "Non stiamo parlando di una scelta - aggiunge Ronzulli - che va nell'interesse della maggioranza, ma punta al bene di tutti. Non a caso, mentre le sinistre e la magistratura associata si mettono di traverso e lanciano infondati allarmi su un inesistente rischio di impunità, considerando così tutti gli amministratori italiani presunti colpevoli, i sindaci di ogni parte politica, anche del Pd, come sottolineato dallo stesso ministro Nordio, chiedono a gran voce questa importante riforma, che non impedirà di perseguire comunque chi dovesse davvero commettere reati contro la pubblica amministrazione. Forza Italia ha fatto e farà la sua parte per restituire dignità e autorevolezza al lavoro di chi è alla guida degli enti locali e rappresenta la spina dorsale di questo Paese", conclude la capogruppo azzurra al Senato.(Com)