Romania: richiamato ambasciatore in Kenya per affermazioni razziste

- La Romania ha annunciato il richiamo del suo ambasciatore in Kenya, che nei mesi scorsi è stato coinvolto in un episodio di razzismo, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri di Bucarest. Durante un incontro organizzato il 26 aprile nella sede delle Nazioni Unite, una scimmia è apparsa alla finestra della sala conferenze. "Il gruppo africano si è unito a noi", avrebbe detto l'ambasciatore romeno a Nairobi, Dragos Viorel Tigau. Le autorità romene, che riferiscono di essere state informate dell'accaduto solo questa settimana, hanno avviato "una procedura per richiamare il proprio ambasciatore". "Siamo profondamente dispiaciuti per questa situazione e ci scusiamo con tutti coloro che sono stati colpiti", ha affermato il ministero, giudicando "assolutamente inaccettabile qualsiasi comportamento o commento razzista". In un tweet, il diplomatico keniano Macharia Kamau, ex viceministro degli Esteri, si è detto “sgomento e disgustato”. (Rob)